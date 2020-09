Ekstraliga szachowa. Votum SA Polonia Wrocław mistrzem Polski

Szachiści Votum SA Polonia Wrocław zdobyli tytuł drużynowego mistrza Polski. W zakończonych w czwartek w Krakowie rozgrywkach ekstraligi zdetronizowali – po czterech latach - WASKO Hetmana GKS Katowice. Trzecie miejsce zajął KSz Stilon Gorzów.

Wiceprezes Polskiego Związku Szachowego ds. sportu wyczynowego Artur Jakubiec nie krył, że drużyna z Katowic była zdecydowanym faworytem.

"Mają w swoich szeregach Jana-Krzysztofa Dudę i Radosława Wojtaszka, ale okazało się, że Polonia postarała się o niespodziankę. Wrocławianie wygrali sześć pierwszych meczów i potem nawet porażka w bezpośrednim spotkaniu z Katowicami, nie odebrała im pierwszego miejsca. Liderem Polonii był, grający na pierwszej szachownicy, hinduski arcymistrz Pentala Harikrishna, ale na końcowy sukces największy wpływ miała bardzo dobra gra całej drużyny. To dzięki temu tytuł jedzie do Wrocławia" - ocenił Jakubiec.

Polonia, która przed rokiem była druga, tytuł zapewniła sobie w ostatniej rundzie wygrywając z LKS Wrzos Międzyborów, najsłabszym zespołem ekstraligi, który przed tym meczem był już pewny spadku. Wrocławianie mistrzostwo Polski wywalczyli po raz drugi w historii; poprzednio w 2014 roku.

W Krakowie wystąpili w składzie: Pentala Harikrishna (Indie), Mateusz Bartel, Szymon Gumularz, Marcin Tazbir, Jolanta Zawadzka, Oskar Wieczorek i Kamil Stachowiak.

Katowiczanie swoją szansę na obronę tytułu zaprzepaścili przegrywając z Wieżą Pęgów i remisując z KSz Stilonem.

Brązowy medal gorzowianie zapewnili sobie pokonując w ostatniej rundzie Wieżę, która przed rokiem w Katowicach była trzecia.

Krakowski turniej, w którym brało udział dziesięć zespołów, rozgrywany był przez dziewięć dni w hotelu Best Western. Organizatorzy musieli dostosować się do wymogów bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną.

"Wszystko odbyło się na wysokim poziomie. Zawodnicy mieli zapewnione to, co jest im potrzebne do rozgrywania takiego turnieju. Pewną komplikacją dla klubów było to, że z powodu pandemii koronawirusa nie mogli ściągnąć zagranicznych zawodników" - podsumował Jakubiec.

Końcowca kolejność: 1. Votum SA Polonia Wrocław, 2. WASKO Hetman GKS Katowice, 3. KSz Stilon Gorzów Wielkopolski, 4. Wieża Pęgów, 5. KSz Miedź Legnica, 6. KSz Silesia Racibórz, 7. KSz Hetman Płock, 8. KSz Dwie Wieże Kraków, 9. UKS 21 Podlesie, 10. LKS Wrzos Międzyborów.

Dwie ostatnie drużyny spadły z ekstraligi.