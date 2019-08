Ekstraliga rugby. W sobotę początek rozgrywek

W sobotę rozpocznie się sezon 2019/2010 ekstraligi rugby. Ze względu na wycofanie się z rozgrywek KS Budowlani Łódź weźmie w nich udział tylko dziewięć zespołów. Tytułu mistrza Polski bronić będzie Ogniwo Sopot.

Wydaje się, że kandydatami do "złota" są i tym razem uczestnicy meczu finałowego skróconych rozgrywek przeprowadzonych w pierwszej połowie 2019 r. Wówczas Ogniwo pokonało na własnym stadionie Master Pharm Rugby Łódź 27:24.

Wicemistrzowie kraju musieli latem zmienić nieco nazwę, zniknął człon "Budowlani". Jak wyjaśnił prezes klubu Krzysztof Serafin, to efekt uchwały Polskiego Związku Rugby wzywającej spółkę Budowlani SA do występowania w rozgrywkach ekstraligi pod nazwą niewykorzystującą słowa "Budowlani", jak również zaprzestania korzystania z tradycji i historii KS Budowlani Łódź.

- Nie zgadzamy się z tą decyzją, ale nie mamy wyjścia i musimy dostosować się do uchwały związku - powiedział podczas konferencji prasowej, która odbyła się w tym tygodniu.

Do walki o awans do finału powinna się włączyć zawsze groźna Pogoń Siedlce, a być może inna drużyna z woj. mazowieckiego: Orkan Sochaczew.

W ubiegłym roku postanowiono, że w 2019 r. nastąpi powrót do systemu gier jesień - wiosna (poprzedni to wiosna - jesień). Stąd konieczne było wyłonienie mistrza Polski w tym roku, w rywalizacji zakończonej po niecałych czterech miesiącach (grano od marca do czerwca). W części zasadniczej drużyny rozegrały wówczas tylko dziewięć spotkań.

W rozgrywkach 2019/2010 będzie już się grać systemem każdy z każdym - dwie rundy (jesień, wiosna) mecz i rewanż. W finałowym spotkaniu wezmą udział dwie najlepsze drużyny fazy zasadniczej zaś o brązowy medal mistrzostw Polski zespoły z miejsc trzeciego i czwartego. W obu przypadkach gospodarzem będzie ekipa, która w końcowej tabeli części zasadniczej sezonu zajęła wyższe miejsce. Zespoły z miejsc 5-9 zostają sklasyfikowane zgodnie ze wspomnianą tabelą.

Polski Związek Rugby poinformował, że po nadchodzącym sezonie zmniejszy się liczba drużyn grających w najwyższej klasie rozgrywkowej - z 10 do 8 (w tym sezonie wyjątkowo 9). Dlatego ekipa, która zajmie dziewiąte miejsce spadnie do pierwszej ligi, zaś drużynę z ósmego czeka baraż o utrzymanie z najlepszym zespołem zaplecza ekstraligi.

Rozgrywki ekstraligi mają być bardziej niż dotąd dostępne dla kibiców chcących oglądać spotkania w telewizji. Według zapowiedzi jeden, najciekawszy mecz z kolejki ma pokazywać "na żywo" Polsat Sport Fight. W pierwszej będzie to pojedynek Orkana Sochaczew z Budowlanymi Lublin.

Końcowa kolejność ekstraligi w poprzednim sezonie: 1. Ogniwo Sopot, 2. Master Pharm Rugby, Łódź 3. Pogoń Siedlce, 4. Skra Warszawa, 5. Budowlani Lublin, 6. Orkan Sochaczew, 7. Juvenia Kraków, 8. KS Budowlani Łódź, 9. Lechia Gdańsk, 10. Arka Gdynia.

Zestaw par inauguracyjnej kolejki spotkań sezonu 2019/2010 - sobota (31 sierpnia): Skra Warszawa - Juvenia Kraków (14.00), Ogniwo Sopot - Arka Gdynia (18.30); niedziela (1 września): Orkan Sochaczew - Budowlani Lublin (13.45), Master Pharm Rugby Łódź - Lechia Gdańsk (17.00).



Rafał Czerkawski