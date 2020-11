Po niemal 30 latach pracy w Juvenii Kraków, Leszek Samel zrezygnował ze stanowiska prezesa. Walne zgromadzenie klubu na jego następcę wybrało wieloletniego kapitana pierwszej drużyny, a ostatnio członka zarządu - Rafała Budkę. Samel przejął stery, kiedy przyszłość klubu rysowała się w czarnych barwach i istniało niebezpieczeństwo, że zniknie ze sportowej mapy Krakowa. Stał się legendą polskiego rugby i jak zapewnia, nadal będzie działać na rzecz Juvenii.

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych Rzemieślniczy Klub Sportowy Juvenia miał spore problemy. Jeden z trzech najstarszych klubów sportowych w Krakowie lata świetności miał za sobą i nie było pewne, czy zdoła przetrwać. Decydujący okazał się powrót na Błonia sekcji rugby, która wcześniej, na kilka lat przeniosła się do Korony. "Chłopaki z jajem" nie poddali się i przez lata ciężko pracowali na odbudowę pozycji Juvenii. Tym, który wniósł najwięcej do całego procesu był Leszek Samel.

Zostając prezesem Samel był wciąż czynnym zawodnikiem. Reprezentantem Polski i kapitanem Juvenii. - W tych czasach trudno to sobie wyobrazić, ale wtedy funkcje dało się pogodzić. Nie było oczywiście łatwo, ale poświęciłem się klubowi i byłem wybierany na kolejne kadencje. To był kawał życia, ale też cała masa historii, których nie da się zapomnieć - przyznał ustępujący prezes.

Jednym ze wspomnień, którym prezes-legenda podzielił się z uczestnikami walnego zgromadzenia klubu, ogłaszając swoją rezygnację był udział Juvenii w międzynarodowym turnieju w Czechosłowacji.

- Żeby wyjechać wtedy za granicę, nawet do "zaprzyjaźnionego" kraju, trzeba było naprawdę się postarać. Nam się udało. Na turnieju w Ołomuńcu graliśmy z drużynami z Czech, Francji, czy Walii. To było wielkie przeżycie i przywilej. Zagraliśmy tak dobrze, że awansowaliśmy do finału, gdzie przegraliśmy z mocnymi Walijczykami. Byliśmy jednak jedyną drużyną, która zdołała w starciu z nimi zdobyć przyłożenie. Po zakończeniu rywalizacji odbył wspólny bankiet. Gdy weszliśmy do wielkiej sali, wszyscy powitali nas brawami. Nikt nie spodziewał się, że klubowa drużyna z Polski może grać tak dobrze. Dziś, po raz pierwszy od tamtego czasu czuję się podobnie - powiedział Leszek Samel, odpowiadając lekko łamiącym się głosem na burzę oklasków, którą członkowie Juvenii dziękowali mu za lata pracy i wkład w rozwój klubu. Ustępujący prezes próbował, ale nie ukrył wzruszenia.

Rezygnując ze stanowiska Samel zapowiedział, że nadal będzie czynnie angażować się w życie klubu. Dołączył do składu komisji rewizyjnej. Nowym prezesem Juvenii został Rafał Budka. W ostatnich latach był członkiem zarządu ds. sponsoringu. Wcześniej przez wiele lat grał w pierwszym zespole, pełniąc długo funkcję kapitana zespołu. Przewodził drużynie, która w 2009 roku sięgnęła po brązowy medal mistrzostw Polski. Skład zarządu uzupełnił Jarosław Guzda, który jest również członkiem zarządu Polskiego Związku Rugby.