Ekstraliga rugby. Mecz w Siedlcach ponownie przełożony

Zaplanowany na sobotę zaległy mecz 8. kolejki ekstraligi rugby Awenta Pogoń Siedlce - Lechia Gdańsk został ponownie przełożony - poinformował Polski Związek Rugby.

Nie podano powodu tej decyzji, ale prawdopodobnie było to związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju.



Co prawda nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu PZR, ale wydaje się, że w tym roku nie zostanie rozegrany żaden z dziewięciu zaległych meczów.



Są to spotkania:



6. kolejka: Awenta Pogoń - Juvenia Kraków;



8. kolejka: Awenta Pogoń - Lechia, Juvenia - Skra Warszawa, Master Pharm Rugby Łódź - Edach Budowlani Lublin, Ogniwo Sopot - Orkan Sochaczew, Sparta Jarocin - Arka Gdynia;



9. kolejka: Arka - Master Pharm Rugby, Edach Budowlani - Ogniwo, Skra - Sparta.



Tabela po grach jesiennych ekstraligi (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty, punkty, punkty bonusowe, różnica):



1. Ogniwo Sopot 7 7 0 0 257:88 33 (5) +169

2. Master Pharm Rugby Łódź 7 4 1 2 226:116 22 (4) +110

3. Awenta Pogoń Siedlce 7 4 1 2 233:145 22 (4) +88

4. Lechia Gdańsk 8 4 0 4 201:182 20 (4) +19

5. Orkan Sochaczew 8 3 1 4 185:216 19 (5) -31

6. Edach Budowlani Lublin 7 3 0 4 209:188 18 (6) +21

7. Skra Warszawa 7 4 0 3 182:155 17 (4) +27

8. Arka Gdynia 7 3 0 4 159:195 14 (3) -35

9. Juvenia Kraków 7 2 1 4 118:184 12 (2) -66

10. Sparta Jarocin 7 0 0 7 91:393 0 (1) -302



Rafał Czerkawski