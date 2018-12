Ekstraliga rugby - Master Pharm Budowlani Łódź myślą już o kolejnym złocie

Rugbiści Master Pharm Budowlanych po zdobyciu trzeciego z rzędu mistrzowskiego tytułu nie zamierzają schodzić z ligowego szczytu. W łódzkim klubie już myślą o czwartym złocie, które będzie celem zespołu w skróconym sezonie ekstraligi 2019.

Rugbiści z Łodzi w krajowych rozgrywkach dominują od 2016 roku. W tym czasie wywalczyli trzy mistrzowskie tytuły oraz sięgnęli po Puchar Polski. Po ostatnie złoto mistrzostw kraju sięgnęli w listopadzie, udanie kończąc obecny rok.

"To czego dokonaliśmy, nie przyszło samo. Zawodnicy w tym roku trenowali o wiele więcej, byli bardziej systematyczni, co potwierdzili na boisku. Ale w tej drużynie są jeszcze rezerwy i możemy rozwijać się pod względem technicznym, taktycznym i mentalnym" - ocenił trener Master Pharm Budowlanych Przemysław Szyburski.

Dodał, że jego zespół po ostatni sukces zmierzał konsekwentnie krok po kroku, ale - jak zwrócił uwagę - po drodze zdarzyły mu się dwa potknięcia w postaci porażek. "Uważam jednak, że były one nawozem do sukcesu, bo musieliśmy trochę skorygować nasze plany i założenia, które bardzo dobrze zrealizowali zawodnicy" - zaznaczył.

Jak podkreślają w klubie, radość z kolejnego tytułu nie trwała długo, bo wszyscy już skupiają się na kolejnym sezonie. Szefowie oraz sztab szkoleniowy nie ukrywają, że celem ma być następne złoto. Budowlani i pozostałe drużyny na skutek kolejnej reorganizacji rozgrywek i powrotu do systemu jesień-wiosna o tytuł będą walczyli w skróconym sezonie, który potrwa od marca do czerwca. Według wstępnej propozycji ma zostać rozegranych tylko 10 kolejek, a następnie ma się odbyć finał i mecz o 3. miejsce.

"Mam nadzieję, że nasz potencjał kadrowy będzie tak samo silny, zostaną wszyscy kluczowi zawodnicy, a wkład w grę młodszych graczy będzie miał coraz większe znaczenie. Wiem, że większość czołowych rugbistów chce zostać, może dołączą do nas też nowi gracze. Zamierzamy utrzymać wysoki poziom sportowy i liczę, że będziemy mieć tak samo mocny team, jak w ubiegłych latach" - przyznał opiekun łódzkich rugbistów.

Po krótkich urlopach, mistrzowie kraju wrócili już do treningów. Obecnie spotykają trzy razy w tygodniu, a od połowy stycznia mają rozpocząć właściwe przygotowania do nowych rozgrywek. "Ten sezon będzie krótki, a więc forma musi być od jego startu. Nie można pozwolić sobie na chwilę słabości i dlatego zespół ma być gotowy do rywalizacji już w marcu" - podkreślił trener.

Udany sezon rugbiści z Łodzi mają uczcić we wtorek na uroczystej gali w Muzeum Kinematografii, która będzie też częścią obchodów 50-lecia sekcji rugby w Budowlanych.

autor: Bartłomiej Pawlak