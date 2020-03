Ekstraliga rugby. Jeden mecz kolejki w telewizji

Podobnie jak jesienią, co najmniej jeden pojedynek każdej kolejki spotkań rundy wiosennej ekstraligi rugby będzie transmitowany w TV Polsat Sport Fight. Rozgrywki zostaną wznowione w niedzielę, wówczas zostanie pokazany mecz Arki Gdynia z Ogniwem Sopot.

"Zainteresowanie Polsatu pokazuje, że nie tylko w naszym środowisku mecze najwyższej klasy rozgrywkowej są dobrze odbierane" - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej sekretarz generalny Polskiego Związku Rugby Krzysztof Czajka.

Od sezonu 2020/21 w telewizji mają być transmitowane dwa spotkania każdej kolejki. Pojedynki "telewizyjne" mają być rozgrywane w soboty lub niedziele wczesnym popołudniem (najczęściej o godz. 13), tak aby rugby nie konkurowało ze spotkaniami bardziej popularnych w Polsce dyscyplin sportu.

Wiosną będzie można też zobaczyć "na żywo" drugi mecz kolejki w internecie (na kanale YouTube ekstraligi rugby). W 10. kolejce spotkań będzie to mecz Juvenii Kraków ze Skrą Warszawa.

Podczas konferencji prasowej zaprezentowano też logotyp najwyższej klasy rozgrywkowej. Zaprojektował go Remigiusz Augustyniak, grafik z Gdańska, a w piątek odsłonili: trener reprezentacji Polski Duaine Lindsay i zawodnik Ogniwa Sopot Bartosz Gwozdecki.

Przedstawia on, oprócz Słów "EKSTRALIGA RUGBY", głowę orła "wpisanego" w piłkę do rugby (na niebieskim tle). W przyszłości ma dojść nazwa sponsora tytularnego rozgrywek (na razie go nie ma).

Po pierwszej rundzie rozgrywek układ tabeli nie może nikogo zaskakiwać. Prowadzi Master Pharm Rugby Łódź (wicemistrz Polski), drugie jest Ogniwo Sopot, a na trzecim miejscu Awenta Pogoń Siedlce (zdobywca brązowego medalu w poprzednim sezonie). "Czarnym koniem" ogłoszono Juvenię Kraków (czwarte miejsce), ale obecny w Warszawie prezes klubu z Małopolski Leszek Samel studzi nieco emocje: "Nasz czas jeszcze nie nadszedł. Mamy młody zespół. Będziemy groźni w przyszłym sezonie lub jeszcze następnym".

Terminarz niedzielnej, 10. kolejki spotkań (pierwszej rundy wiosennej): Arka Gdynia - Ogniwo Sopot, Edach Budowlani Lublin - Orkan Sochaczew, Juvenia Kraków - Skra Warszawa.

Mecz Lechia Gdańsk - Master Pharm Rugby Łódź został przełożony na 21 marca, zaś Awenta Pogoń Siedlce pauzuje.