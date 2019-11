Eksperci: sport może być sposobem na aktywizację zawodową niepełnosprawnych

Sport może być sposobem na rehabilitację, ale także na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych - uważają eksperci, którzy w środę wzięli udział w konferencji "(Nie)pełnosprawni na rynku pracy" w Łodzi.

"Sport jest ważnym elementem wsparcia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko aspekty zdrowotne, aktywność, ale też możliwość wyjścia z domu, przynależności do grupy, otwarcia się na nowe doświadczenie. Często okazuje się też, że sport może stać się sposobem na życie i aktywnością zawodową" - podkreśliła Monika Mazur z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, która - poruszając się na wózku - poprowadziła konferencję.

Jak dodała, zarówno wśród uczestników, jak i prelegentów spotkania w Łodzi nie brakowało osób, które swoją niepełnosprawność przekuły w sukces. "Ich siła charakteru, determinacja pokazuje, jak można przezwyciężyć wszystkie przeciwności losu" - zaznaczyła.

Takim pozytywnym przykładem jest kapitan reprezentacji Polski w Amp Futbolu Przemysław Świercz. Amp Futbol (z ang. Amputee Football) to rodzaj piłki nożnej rozgrywanej przez zawodników po jednostronnej amputacji kończyny dolnej - w przypadku graczy z pola, lub kończyny górnej - u bramkarzy.

Świercz, który od najmłodszych lat interesował się sportem i ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego, w wieku 29 lat przeszedł amputację po wypadku komunikacyjnym. Amp Futbol uprawia od 2011 roku.

"Rozmawiając o rynku pracy, warto wyjść poza schemat pełno- i niepełnosprawności i zacząć brać pod uwagę kompetencje, jakie dana osoba posiada" - uważa Świercz. Jego zdaniem, decyzja o przyjęciu do zespołu osoby z niepełnosprawnością to korzyść dla obu stron, które mogą się od siebie uczyć i inspirować.

"My, osoby z niepełnosprawnością, musimy i chcemy sobie pewne sprawy w życiu poukładać - pogodzić się z ograniczeniami, przestawić życie na inny tor. Gdy uda nam się to przeprowadzić w sobie, to również świat zewnętrzny będzie nas inaczej odbierał. Zawsze jednak pozostaje pytanie - czy zdrowi i niepełnosprawni będą otwarci na siebie" - podkreślił w rozmowie z mediami.

W konferencji "(Nie)pełnosprawni na rynku pracy" organizowanej po raz szósty przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Fundację Łódź Akademicka wzięli udział niepełnosprawni z całej Polski oraz specjaliści - lekarze, psycholodzy, doradcy zawodowi i eksperci zajmujący się polityką społeczną.

W tym roku - ze względu na sportową tematykę spotkania - gościem honorowym był b. reprezentant Polski w piłce nożnej i prezes Polskiego Związku Piłkarzy Euzebiusz Smolarek, który uczestniczył w debacie "Sport - droga do sukcesu".

Jak podał prezes Fundacji Łódź Akademicka, Hubert Gęsiarz współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce jest wciąż niski, choć w ciągu ostatnich 6 lat - od czasu organizacji pierwszej konferencji w Łodzi - wzrósł o blisko 4 proc.

"Ok. 28 proc. osób z niepełnosprawnościami wykazuje aktywność zawodową, ale 70 proc. niepełnosprawnych nie podejmuje żadnych tego typu działań. Pozytywną inspiracją mogłyby być dla nas kraje skandynawskie, gdzie współczynnik ten sięga 50 proc." - podkreślił.

Agnieszka Grzelak-Michałowska