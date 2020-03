Na bardzo osobiste wyznanie zdobyła się dziennikarka "Przeglądu Sportowego" Izabela Koprowiak. Opowiedziała o sytuacji, gdy padła ofiarą seksistowskiego zachowanego jednego ze swoich byłych redakcyjnych kolegów, który wówczas był jej przełożonym.

Red. Koprowiak prowadzi na łamach Przeglądu Sportowego" autorski cykl rozmów "Chwila z...". Ze swoimi bohaterami przeprowadza pogłębione, często bardzo emocjonalne wywiady. Wielu bohaterów otwiera się na tyle, że po raz pierwszy opowiadają o czymś, co do tej pory raczej trzymali w tajemnicy, a przynajmniej nie mówili o tym do szerszego audytorium.

Tym razem dziennikarka znalazła się po drugiej stronie, sama stając jest bohaterką okładkowej rozmowy w najnowszym numerze dwumiesięcznika "Press". W wywiadzie zatytułowanym "Nie kalkuluję" dziennikarka zdecydowała się ujawnić mroczne zdarzenie sprzed kilku lat z pewnego wyjazdu służbowego.

- Gdy jechaliśmy samochodem, zaczął mnie łapać za udo. Kiedy bardzo dosadnie powiedziałam mu, by zabierał ręce, nazwał mnie ku... i swoim paziem - powiedziała dziennikarka.

Dlaczego sprawa już wtedy nie zdobyła rozgłosu? Koprowiak tłumaczy, że o zajściu wspomniała tylko swojemu przełożonemu i na tym się skończyło. Jednak do czasu.

- Dwa lata później, po innym wyskoku tego dziennikarza, ówczesny naczelny zaczął mnie dopytywać o sytuację z 2016 roku. Opowiedziałam, jak było. Ten dziennikarz stracił swoją funkcję, podobno również z tego powodu - tłumaczy.

- Mam dziś do siebie pretensje jedynie o to, że w 2016 roku stanowczo nie dopominałam się wyciągnięcia wobec niego konsekwencji. Teraz poszłabym do naczelnego i powiedziała, że nie wyobrażam sobie dalszej współpracy z tą osobą - wyznała dziennikarka.