Duży sukces reprezentacji Polski. Są już w półfinale Mistrzostw Europy

Radosław Nawrot Sport

Po pokonaniu groźnej drużyny Walii polskie hokeistki na trawie dotarły do półfinału Mistrzostw Europy dywizji B, które odbywają się w czeskiej Pradze. To także przepustka do walki o mistrzostwa świata.

