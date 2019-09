Duda bliski awansu do ćwierćfinału PŚ w szachach

Jan-Krzysztof Duda wygrał z reprezentantem USA Jeffreyem Xiongiem pierwszą partię czwartej rundy turnieju o Puchar Świata w szachach w rosyjskim Chanty-Mansyjsku. Polski arcymistrz jest bliski awansu do ćwierćfinału.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magnus Carlsen ponownie mistrzem świata w szachach. Wideo © 2018 Associated Press

Amerykanin chińskiego pochodzenia w trzeciej rundzie sprawił wielką sensację pokonując czwartego zawodnika światowego rankingu Holendra Anisha Giri (Holandia). 18-letni szachista jest notowany na 35. miejscu w tej klasyfikacji, o dwa i pół roku starszy Duda jest 25.

Reklama

Pierwsza partia dwumeczu miała bardzo emocjonujący i zmienny przebieg. Polak w 16. ruchu zdecydował się na bardzo ryzykowne poświęcenie jakości za piona, w zamian za niewielką inicjatywę i groźby ataku na króla. Rywal widząc zagrożenie zaczął popełniać błędy, a znakomity ruch Dudy 35. e5 rozbił całą pozycję przeciwnika, który poddał partię w 42. posunięciu.

Do awansu do kolejnej rundy Polakowi wystarczy remis w sobotniej partii, rozgrywanej czarnym kolorem. W przypadku awansu do czołowej ósemki turnieju zmierzy się on ze zwycięzcą meczu dwóch arcymistrzów z Azerbejdżanu: Szachrijara Mamedjarowa (7. FIDE) i Tejmura Radżabowa (15. FIDE), którzy po pierwszym dniu remisują.

Duda znakomicie radzi sobie w rosyjskim turnieju. Wszystkie trzy rundy przeszedł bez konieczności dogrywki. W pokonanym polu zostawił już najlepszego gracza Chile Henriqueza Villagrę Cristobala 1,5:0,5, trzeciego zawodnika Izraela Tamira Nabatego 2:0 oraz szóstego arcymistrza Rosji Dmitrija Andriejkina 1,5:0,5.

Zdjęcie Jan Krzysztof Duda / Newspix

- Duda pokazuje wszystkie swoje najlepsze cechy: niesamowitą pewność siebie, aktywną grę nastawioną na atak i precyzyjne wykorzystywanie najmniejszych niedokładności rywala. Jest znakomicie przygotowany do turnieju pod względem debiutowym, szachowym i kondycyjnym, m.in. dzięki tytanicznej pracy trenera Kamila Mitonia, jak i profesjonalnym dbaniu o najmniejsze szczegóły - podsumował dotychczasową grę arcymistrza z Wieliczki szef wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego Michał Bartel.

W sobotę odbędą się partie rewanżowe czwartej rundy, w niedzielę ewentualne dogrywki. Impreza potrwa do 4 października.

Dwaj najlepsi szachiści zmagań w Rosji uzyskują prawo startu w turnieju kandydatów. Wyłoni on następnie zawodnika, który zmierzy się z Norwegiem Magnusem Carlsenem w meczu o mistrzostwo świata.

Pula nagród w Chanty Mansyjsku wynosi 1,6 mln dolarów.