Dramat podczas meczu w Madrycie. Piłkarze uratowali życie sędziemu

Sytuację, do której doszło na terenie ośrodka sportowego w Moratalaz, jednej z dzielnic Madrytu, opisała hiszpańska Marca. 29-letni sędzia, będący rozjemcą niedzielnego meczu zespołów młodzieżowych, nagle stracił przytomność i osunął się na murawę.

Do akcji natychmiast ruszyli młodzi piłkarze, co prawdopodobnie pomogło uratować arbitrowi życie. Jak informuje gazeta, niektórzy zawodnicy biorący udział w meczu wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową aż do przyjazdu karetki pogotowia. Nie przynosiła ona jednak oczekiwanego efektu.