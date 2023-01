"MKOl proponuje światu propagowanie przemocy, masowych mordów, destrukcji. Dlatego nalega, aby rosyjscy sportowcy uczestniczyli w zawodach jako prawdziwi 'ambasadorowie śmierci'... Sport nie istnieje poza polityką - sport go promuje. W ten sposób MKOl promuje rosyjską antyludzką politykę " - napisał Podolak.

Stanowisko MKOl-u wywołało oburzenie na Ukrainie

Po spotkaniu MKOl wezwał do "dalszego rozpatrywania możliwości" powrotu sportowców z Rosji i Białorusi do zawodów "na surowych warunkach". Miałyby one obejmować start "jako neutralni sportowcy", pod warunkiem, że "nie wspierają aktywnie wojny na Ukrainie" i "w pełni przestrzegają światowego kodeksu antydopingowego".