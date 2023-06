Dopasuj kolarskie koszulki liderów do słynnych tourów [QUIZ]

Zostało już bardzo niewiele do rozpoczęcia 120. wyścigu kolarskiego Tour de France. Kibice kolarstwa przed rozpoczynającym się w sobotę w Bilbao Tour de France zadają sobie pytanie, czy zwycięzcą będzie Tadej Pogacar, czy Jonas Vingegaard. My natomiast przed rozpoczęciem kolarskich zmagań postanowiliśmy zapytać kibiców, co wiedzą na temat koszulek liderów słynnych tourów.