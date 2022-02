Denis Urubko wznowił karierę! Zdobył kolejny szczyt!

Zbigniew Czyż Sport

- Denis Urubko wrócił w wielkim stylu do wspinaczki wysokogórskiej. Mimo, że nosił się z zamiarem zakończenia kariery, po cichu zdobył kolejny szczyt. Wczoraj, on i koledzy z drużyny, Anton Kravchenko, Andrew Shlyapnikov i Max Berngard zdobyli Ganga Koshar w górach Karakorum, na pograniczu Pakistanu, Indii i Chin. "Wracam do domu" - poinformował Interię Denis Urubko.

Zdjęcie Denis Urubko / Karol Porwich / East News