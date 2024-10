Daria Abramowicz odbiera gratulacje. To jednak ona. Teraz już wszystko jasne

Daria Abramowicz to osobisty psycholog Igi Świątek i członkini jej sztabu. Niewiele osób kojarzyło ją do tej pory z... Aleksandrą Mirosław. Tymczasem właśnie tegoroczna mistrzyni olimpijska zawdzięcza jej ogromnie dużo. - Wykonałyśmy wspólnie ogromną pracę. To najkrótsza współpraca jeśli chodzi o cały mój team, bo trwała dziewięć miesięcy przed igrzyskami, ale to ogromna cegła dołożona do złota - zdradziła złota medalistka z Paryża na antenie TVN 24.