Kontynuacja trwających już programów z ubiegłych lat, ale oczywiście także nowe inicjatywy - to w największym skrócie program działań resortu na 2020 rok, który w czwartek, na posiedzeniu Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki, przedstawiła minister Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Danuta Dmowska-Andrzejuk: Mam swoje cele i marzenia. Wideo TV Interia

Była to pierwsza wizyta szefowej resortu na posiedzeniu Komisji, stąd na początku jej przewodniczący Ireneusz Raś pogratulował Dmowskiej-Andrzejuk nominacji i życzył powodzenia w pracy zawodowej.

Reklama

Szefowa resortu w swoim wystąpieniu potwierdziła, że Ministerstwo Sportu będzie nadal realizowało programy z ubiegłych lat. Planowane jest jednak ogłoszenie nowej edycji programu Sportowa Polska, którego celem jest dalsze wsparcie rozwoju bazy sportowej poprzez jej modernizację lub budowę nowej. Ministerstwo będzie dążyło - podkreśliła Dmowska-Andrzejuk - do tego, aby w Polsce nie było ani jednej gminy bez pełnowymiarowej sali sportowej, a także aby na terenie każdego powiatu funkcjonowała przynajmniej jedna pełnowymiarowa pływalnia.

W zakresie sportu wyczynowego priorytetem resortu będą przygotowania do letnich igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio w 2020 oraz do zimowych w Pekinie w 2022. Ministerstwo będzie także bacznie śledziło przygotowania do mistrzostw świata i Europy, gdy zajdzie taka potrzeba, będzie służyło pomocą.

Resort planuje nawiązać bliższą współpracę ze związkami sportowymi, także z tymi, które nie radzą sobie najlepiej. Doświadczenie, jakie mają prezesi tych najbardziej prężnych, ma być przekazywane na specjalnym forum wszystkim zainteresowanym.

Planuje się dalszą realizację programu Team 100, którego mecenasem jest Polska Fundacja Narodowa, a operatorem Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy. Jego celem jest wsparcie najbardziej perspektywicznych młodych zawodników, nie tylko w obszarze szkolenia sportowego, ale także pomóc im połączyć wyczynowe uprawianie sportu z nauką lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. W 2018 roku uczestnicy tego programu zdobyli 50 medali w sportach paraolimpijskich oraz 103 krążki w rywalizacji indywidualnej w sportach olimpijskich, w tym 33 w kategorii seniorów.