To lek służący do leczenia nadciśnienia tętniczego, ale w zawodowym sporcie używa się go do maskowania śladów zabronionego dopingu. Hydrochlorotiazyd jest wpisany przez Światową Agencję Antydopingową na listę substancji niedozwolonych. Sportowcy mogą go też stosować do szybkiego zmniejszenia masy ciała, co w podnoszeniu ciężarów czasem jest bardzo pomocne.