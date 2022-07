Czarny scenariusz dla rosyjskich sportowców. Nie wrócą za 15 lat?

W obliczu wojny w Ukrainie sankcje dotknęły rosyjski sport. Niemal we wszystkich dyscyplinach sportowcy z tego kraju nie mogą rywalizować na arenie międzynarodowej.

Wizja powrotu Rosjan do możliwości startów poza granicami swojego kraju dla niektórych wydaje się odległa. Do tego grona należy Roman Teryushkov - Deputowany do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

Międzynarodowy sport bez Rosjan nawet za 15 lat?

Teryushkov przedstawił swoje stanowisko na ten temat w rozmowie z Match TV.

"Żaden CAS nie przywróci nas do światowego sportu w ciągu najbliższych 5, 10, 15 lat" - przyznał polityk.

Na ten moment wielu rosyjskich sportowców trenuje i rywalizuje na terenie swojego kraju. Pozostaje niewiadomą, kiedy będą mogli wrócić do dawnego trybu. Tymczasem podczas niedawnego spotkania Thomasa Bacha z prezydentem Ukrainy, przewodniczący MKOl przyznał, że sankcje nałożone na Rosję i Białoruś mają chronić uczciwość i zapewnić bezpieczeństwo sportowców, a nie karać za narodowość.