Obiekty Centralnego Ośrodka Sportu w Spale i Wałczu będą w pierwszej kolejności otwarte dla niewielkich grup sportowców – poinformowano w piątkowym komunikacie. Daty nie zostały jeszcze podane.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski znowu to zrobił. Pokazał talent taneczny. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Jak zaznaczono, zawodnicy, którzy będą chcieli trenować w obydwu COS-ach i otrzymają na to zgodę, będą musieli wcześniej przejść dwutygodniową samoizolację oraz test na obecność koronawirusa.

Niedawno minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk poinformowała, że opracowano plan powrotu sportu do normalności. W tym procesie uwzględniono Ośrodki Przygotowań Olimpijskich, w których - przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa - mieliby wznowić treningi reprezentanci Polski, głównie potencjalni olimpijczycy.



"Po ośrodkach w Spale i Wałczu, w następnej kolejności otwarte mają być ośrodki COS w Cetniewie i Zakopanem" - przekazał dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Mateusz Grzybowski, cytowany w komunikacie.



Ustalenia zapadły podczas wideokonferencji z udziałem przedstawicieli m.in. Centralnego Ośrodka Sportu, Ministerstwa Sportu, Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego, Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej oraz władz niektórych związków sportowych.



Wszystkie obiekty COS w związku z pandemią koronawirusa od 14 marca są zamknięte.



Proces zabezpieczenia i kontroli pod względem medycznym opracował i będzie koordynował Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w ścisłej współpracy z Ministerstwem Sportu. Treningi odbywać się będą w ścisłym reżimie sanitarnym, a przed przyjazdem do Centralnego Ośrodka Sportu zawodnicy będą musieli odbyć obowiązkową dwutygodniową izolację domową. Poszczególne grupy treningowe zobowiązane będą do niekontaktowania się z pozostałymi osobami, a treningi będą mogły odbywać się w grupach najwyżej pięcioosobowych.



Dodano również, że wszyscy uczestnicy zgrupowań będą mieli zakaz bezpośredniego kontaktu z osobami spoza ośrodka, a także, co oczywiste, nie będą mogli go opuścić.



"Naszym zadaniem będzie stworzenie procedur i działania w celu zminimalizowania kontaktu pracowników ośrodków z przebywającymi w nim osobami. Dodatkowy reżim sanitarny będzie dotyczył między innymi przygotowywania i wydawania posiłków" - stwierdził Grzybowski.



Zostaną wprowadzone procedury dotyczące sprzątania i dezynfekcji pokoi, części wspólnych budynków oraz przejść do obiektów sportowych. Dezynfekcja pomieszczeń treningowych będzie odbywać się po każdej sesji treningowej.

Zdjęcie Bartosz Kurek podczas treningu w Spale /Grzegorz Michałowski /PAP