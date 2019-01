Brazylia z Peru, Argentyna z Kolumbią i Urugwaj z Chile – takie są najciekawsze spotkania w fazie grupowej najbliższego turnieju Copa America, który zostanie rozegrany w czerwcu i lipcu na brazylijskich stadionach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Piątek już trenuje z Milanem. Wideo © 2019 Associated Press

Początkowo plany były takie, aby na południowoamerykańskie zawody, najstarsze kontynentalne na świecie, zaprosić kilka zespołów z Europy. Pomysł upadł, głównie ze względu na napięty tegoroczny terminarz (Final Four Ligi Narodów, eliminacje mistrzostw Europy), dlatego w Brazylii pojawią się przedstawiciele innych kontynentów. Japonia już wcześniej była zapraszana, więc nie jest to niespodzianka, natomiast znacznie bardziej zaskakująca jest obecność... Katarczyków. Ma to oczywiście związek z tym, że w tym kraju jest zaplanowany najbliższy mundial za niecałe cztery lata.

Reklama

Copa America odbędzie się w dniach 14 czerwca - 7 lipca w pięciu brazylijskich miasta na sześciu stadionach. Finał jest zaplanowany na słynnej Maracanie.

Oto wyniki losowania, które zostało przeprowadzone w Rio de Janeiro.

Grupa A: Brazylia, Boliwia, Wenezuela, Peru

Grupa B: Argentyna, Kolumbia, Paragwaj, Katar

Grupa C: Urugwaj, Ekwador, Japonia, Chile

RP