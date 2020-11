​Champions Chess Tour - remis Carlsena z So w pierwszym meczu finału

Mistrz świata Norweg Magnus Carlsen zremisował z Amerykaninem Wesleyem So 2:2 w pierwszym meczu finału turnieju online w szachach szybkich Skilling Open, rozpoczynającego cykl Champions Chess Tour. Rewanż i zakończenie imprezy w poniedziałek.

Wszystkie cztery niedzielne partie kończyły się wynikiem rozstrzygniętym. Obydwaj finaliści wygrywali białymi figurami.

W pierwszej fazie turnieju Skilling Open, wśród 16 czołowych arcymistrzów świata, wystąpił najlepszy polski szachista Jan-Krzysztof Duda. Odniósł dwa zwycięstwa, zremisował pięć partii, osiem przegrał i z dorobkiem 4,5 pkt zajął ostatnie miejsce.

W fazie pucharowej odbywają się dwudniowe mecze (cztery partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał.

Cykl Champions Chess Tour składa się z 10 turniejów szachów szybkich (tempo 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię). W sześciu z nich, tzw. regular, wystartuje 16 zawodników, a pula nagród wynosi 100 tys. dol. (30 tys. dla zwycięzcy). W trzech, tzw. major, udział weźmie 12 graczy, a premie to 200 tys. (60 tys.). Turniej finałowy, w którym wystartuje 10 szachistów, wyłonionych z poprzednich imprez, ma do zaoferowania 300 tys. dol., w tym 100 tys. dla zwycięzcy.

Kolejna impreza, rangi major, odbędzie się na przełomie roku (26 grudnia - 3 stycznia). Cykl zakończy się 3 października 2021 i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.

