W innych meczach Amerykanin Wesley So wygrał z Szachrijarem Mamiedjarowem z Azerbejdżanu 3:1, Lewon Aronian z Armenii przegrał z Francuzem Maxime'em Vachier-Lagrave 3:4, Rosjanin Władisław Artemiew pokonał Tejmura Radżabowa (Azerbejdżan) 3,5:2,5 oraz Holender Anish Giri w takim samym stosunku uporał się z Amerykaninem Hikaru Nakamurą.

Norweski mistrz świata, zwycięzca trzech tegorocznych turniejów cyklu i lider klasyfikacji generalnej CCT, rywalizację z najlepszym polskim szachistą zakończył już po trzech partiach szachów szybkich (15 minut plus 10 sekund). Carlsen wygrał dwie pierwsze i zremisował trzecią.

Czterech partii do wygranej potrzebował So. W pozostałych trzech parach konieczne były dogrywki w tempie przyspieszonym (5 plus 3), a w meczu Aroniana z Vachier-Lagrave, przy remisie 3:3, decydował tzw. armagedon.

Szachy. Jan-Krzysztof Duda przegrał z Magnusem Carlsenem

Duda, który po dziewięciu wcześniejszych turniejach zajmował 16. miejsce w klasyfikacji CCT, otrzymał od organizatorów imprezy tzw. dziką kartę. W kolejnym meczu zmierzy się w niedzielę z Girim. Polak, Holender i Carlsen grają w finałowym turnieju w Oslo. Pozostali rywalizują, jak dotychczas, za pośrednictwem sieci.

Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów, z sumą nagród 1,5 mln dolarów, składa się z 10 imprez rozgrywanych w kolejnych miesiącach.

W finałowym turnieju pula wynosi 300 tys. dolarów. Dziesięciu finalistów rozegra ze sobą mecze każdy z każdym, w których za zwycięstwo w czterech partiach lub szybsze przyznawane są trzy punkty, a za wygraną po dogrywkach - dwa dla triumfatora i jeden dla pokonanego. Po ostatniej rundzie po raz pierwszy w historii wyłoniony zostanie najlepszy zawodnik sezonu w rywalizacji online.