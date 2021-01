Champions Chess Tour. Duda wystartuje w trzecim turnieju cyklu

Jan-Krzysztof Duda wystartuje w Opera Euro Rapid (6-14 lutego), trzecim w cyklu internetowych turniejów online szachów szybkich Champions Chess Tour. Wśród 16 uczestników imprezy jest dziewięciu arcymistrzów z czołowej jedenastki światowego rankingu.

Zajmujący 19. miejsce w styczniowym rankingu FIDE najlepszy polski szachista, uczestniczący obecnie w wyczerpującym klasycznym arcymistrzowskim turnieju w holenderskim Wijk aan Zee, który zakończy się w niedzielę, nie będzie miał wiele czasu na odpoczynek. Od pierwszej soboty stycznia czeka go rywalizacja w szybszym tempie i on line, a więc przed ekranem komputera we własnym domu.

Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów, z sumą nagród 1,5 mln dolarów, składa się z 10 rozgrywanych w kolejnych miesiącach turniejów i zakończy się 3 października.

W najbliższym, w którym pula wynosi 100 tys. dolarów, a zwycięzca otrzyma 30 tys., wezmą udział m.in.: lider rankingu FIDE w szachach klasycznych, mistrz świata Magnus Carlsen (Norwegia), Liren Ding (Chiny, 3), Jan Niepomniaszczi (Rosja, 4), Maxime Vachier-Lagrave (Francja, 5), Lewon Aronian (Armenia, 6), Aleksander Griszczuk (Rosja, 7), Wesley So (USA, 9), Tejmur Radżabow (Azerbejdżan, 10), Anish Giri (Holandia, 11).

Zadebiutują w cyklu Amerykanie Leinier Dominguez (14. FIDE) i Sam Shankland (44.) oraz najlepszy obecnie szachista Niemiec Matthias Bluebaum (67.).

W cyklu Champions Chess Tour szachiści rywalizują online w tempie 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię.

W sześciu imprezach, tzw. regular, wystartuje po 16 zawodników, a pula nagród wyniesie 100 tys. dol. (30 tys. dla zwycięzcy). W trzech, tzw. major, udział bierze 12 graczy, a premie wyniosą 200 tys. (60 tys.). Turniej Final, w którym wystąpi 10 szachistów, wyłonionych z poprzednich imprez, ma do zaoferowania 300 tys. dol., w tym 100 tys. dla zwycięzcy.

W regular, a takim jest Opera Euro Rapid, 16 uczestników rozegra najpierw w ciągu trzech dni 15 partii systemem każdy z każdym. Ośmiu najlepszych w klasyfikacji zapewni sobie udział w kolejnym,, czwartym turnieju cyklu i awansuje do fazy pucharowej, w której odbywać się będą dwudniowe mecze (cztery partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał.

Pierwszą imprezę cyklu Champions Chess Tour wygrał Amerykanin So, w drugiej triumfował Tejmur Radżabow z Azerbejdżanu i to on prowadzi w klasyfikacji - 92 pkt (suma premii 65 tys. dol.) przed So - 62 (40), Aronianem - 60 (45), Carlsenem - 50 (25), Vachier-Lagrave - 36 (30), Nakamurą - 30 (17,5), Niepomniaszczim - 25 (17,5), Rosjaninem Daniiłem Dubowem - 22 (15) i Girim - 1 (10).

Duda wystąpił w inauguracyjnym turnieju regular, Skilling Open. Nie zdołał zakwalifikować się do czołowej ósemki i jego dorobek to 0 pkt i 2,5 tys. dol. premii.

Cykl zakończy się 3 października 2021 i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.

