​Champions Chess Tour. Carlsen wygrywa z Nakamurą po pierwszym dniu finału

Norweg Magnus Carlsen pokonał Amerykanina Hikaru Nakamurę 3:1 w pierwszym dniu finału New in Chess Classic, piątego z cyklu turniejów online w szachach szybkich Champions Chess Tour. Zakończenie imprezy z pulą nagród 100 tys. dol. w niedzielę.

Rozstawiony z numerem 1 norweski mistrz świata zremisował z Nakamurą dwa pierwsze pojedynki, a następnie wygrał kolejne dwa.

W meczu o trzecią lokatę Lewon Aronian z Armenii remisuje z Szachrijarem Mamiedjarowem z Azerbejdżanu 2:2. Wszystkie cztery partie przyniosły rozstrzygnięcia, przy czym w każdym przypadku wygrywali je grający czarnymi.

W niedzielę, ostatnim dniu rywalizacji, odbędą się spotkania rewanżowe.

Duda z 13. miejscem

W pierwszej fazie turnieju New in Chess Classic w gronie 16 uczestników wystąpił najlepszy polski szachista Jan-Krzysztof Duda. Z dorobkiem 7 pkt w 15 rundach zajął 13. miejsce i nie zakwalifikował się do fazy pucharowej.

Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów, z sumą nagród 1,5 mln dolarów, składa się z 10 imprez rozgrywanych w kolejnych miesiącach.

W New Chess in Classic pula wynosi 100 tys. dolarów, a zwycięzca otrzyma 30 tys. Szachiści rywalizują w tempie 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię. 16 uczestników rozegrało najpierw w ciągu trzech dni 15 rund systemem każdy z każdym. Ośmiu najlepszych awansowało do fazy pucharowej, w której odbywały się dwudniowe mecze (cztery partie dziennie) - ćwierćfinałowe i półfinałowe.

Cykl CCT zakończy się 3 października 2021 i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.

