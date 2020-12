​Champions Chess Tour. Carlsen odpadł w ćwierćfinale

Magnus Carlsen po porażce z Daniiłem Dubowem odpadł w ćwierćfinale Airthings Masters, drugiego z cyklu turniejów online w szachach szybkich Champions Chess Tour. Do półfinału obok Rosjanina awansowali także Lewon Aronian, Tejmur Radżabow I Maxime Vachier-Lagrave.

Najwyżej rozstawiony norweski mistrz świata po wtorkowym remisie z Dubowem 2:2, przegrał w środę czarnymi pierwszą partię i znalazł się w trudnej sytuacji. W trzech pozostałych musiał zdobyć dwa punkty, by doprowadzić do remisu w meczu i dogrywki. Carlsen zremisował kolejny pojedynek, ale w trzecim znów przegrał czarnymi, co oznaczało porażkę przed czasem w rewanżu 0,5:2,5 i sensacyjne odpadnięcie głównego pretendenta do zwycięstwa w turnieju.

Jako pierwszy z faworytów został w środę wyeliminowany Amerykanin Hikaru Nakamura, który po porażce w pierwszym meczu z Lewonem Aronianem 1,5:2,5 przegrał w rewanżu dwie pierwsze partie, co przesądziło o wygraniu przez Ormianina całego pojedynku.

W pozostałych spotkaniach 1/4 finału konieczne były dogrywki. Francuz Maxime Vachier-Lagrave, po wygranej z reprezentantem USA Wesleyem So 3:1, przegrał w rewanżu 1,5:2,5, a Rosjanin Jan Niepomniaszczi dwukrotnie zremisował z Tejmurem Radżabowem z Azerbejdżanu po 2:2.

W dodatkowych pojedynkach w pięciominutowych partiach błyskawicznych padły remisy 1:1. W tzw. armagedonie (pięć minut dla białych, cztery dla czarnych, którym do sukcesu wystarcza remis) lepsi okazali się grający czarnymi Radżabow i Vachier-Lagrave.

W czwartek odbędą się pierwsze mecze półfinałowe, w których spotkają się Dubow z Radżabowem i Aronian z Vachier-Lagrave. W organizowanym przez Play Magnus Group cyklu Champions Chess Tour arcymistrzowie rywalizują online w tempie 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię.

Ta szachowa Liga Mistrzów składa się w sumie z 10 turniejów: sześciu imprez, tzw. regular, w których wystartuje 16 zawodników, a pula nagród wyniesie 100 tys. dol. (30 tys. dla zwycięzcy). W trzech, tzw. major, udział weźmie 12 graczy, a premie wyniosą 200 tys. (60 tys.). Turniej Final, do którego zakwalifikuje się 10 szachistów wyłonionych z poprzednich imprez, ma do zaoferowania 300 tys. dol., w tym 100 tys. dla zwycięzcy.

W turniejach major, a takim jest Airthings Masters, 12 uczestników rozegrało najpierw w ciągu trzech dni 11 rund meczów systemem każdy z każdym. W fazie pucharowej odbywają się dwudniowe mecze (cztery partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał.

Zwycięzca imprezy z przełomu roku ma zagwarantowany udział w finałowym turnieju we wrześniu, a czołowa ósemka w klasyfikacji cyklu po dwóch turniejach kwalifikuje się automatycznie do występu w trzecim, rangi regular (6-14 lutego).

Cały cykl, w którym startuje też najwyżej notowany polski szachista, 22-letni Jan-Krzysztof Duda, zakończy się 3 października 2021 i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.

