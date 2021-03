​Champions Chess Tour - Carlsen, Giri, So i Niepomniaszczi w półfinale

Norweg Magnus Carlsen, Holender Anish Giri, Amerykanin Wesley So oraz Rosjanin Jan Niepomniaszczi wygrali swoje mecze ćwiećfinałowe i awansowali do półfinału czwartego turnieju online w szachach szybkich z cyklu Champions Chess Tour. Pula nagród wynosi 200 tys. dol.

Mistrz świata Carlsen po wygranej we wtorek z reprezentującym od kilku tygodni USA, urodzonym w Armenii Lewonem Aronianem 2,5:0,5, w środę zwyciężył 2:1. Giri remisował po pierwszym dniu z Francuzem Maxime’em Vachier-Lagrave 2:2, ale nazajutrz wygrał 3:1.



Z kolei So dwukrotnie w takim samym stosunku 2,5:0:5 pokonał 17-letniego Irańczyka, startującego pod flagą FIDE Alirezę Firouzję. Natomiast Niepomniaszczi po remisie z Amerykaninem Hikaru Nakamurą 2:2 w pierwszym meczu, rewanżowy pojedynek wygrał 2,5:0,5.



W czwartek odbędą się pierwsze mecze półfinałowe, w których Carlsen zmierzy się z Niemponiaszczim, a Giri z So.



Organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów składa się z 10 rozgrywanych w kolejnych miesiącach turniejów i zakończy się 3 października. Arcymistrzowie rywalizują online w tempie 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię.



W imprezie rozpoczętej w sobotę 16 uczestników rozegrało najpierw w ciągu trzech dni 15 rund partii systemem każdy z każdym. W fazie pucharowej, do której awansowało ośmiu najlepszych, a teraz na placu boju zostało czterech, odbywają się dwudniowe mecze (cztery względnie trzy partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał.



Cały cykl, w którym startuje też najlepszy polski szachista, 22-letni Jan-Krzysztof Duda (zajmuje 10. miejsce w klasyfikacji po trzech turniejach), zakończy się 3 października 2021 i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.