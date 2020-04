Carlsen pewnym liderem prestiżowego turnieju online w szachach

Magnus Carlsen wygrał z Francuzem Maxime’em Vachier-Lagrave 2,5:1,5, a Amerykanin Fabiano Caruaną pokonał Irańczyka Alirezę Firouzję 3:1 w siódmym dniu silnie obsadzonego szachowego turnieju online. Pewnym liderem pozostaje norweski mistrz świata - 11 punktów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magnus Carlsen ponownie mistrzem świata w szachach. Wideo © 2018 Associated Press

W ośmioosobowej stawce Magnus Carlsen Invitational, organizowanym przez Norwega, uczestniczy m.in. sześciu szachistów z czołowej dziesiątki rankingu FIDE.



W piątek lider w pojedynku w Vachier-Lagrave'em wygrał białymi trzecią partię, a trzy pozostałe zremisował, co dało mu zwycięstwo 2,5:1,5. Mistrz świata triumfował dotychczas we wszystkich swoich czterech meczach.



Bardziej bezkompromisowy był pojedynek wicelidera światowego rankingu Caruany z najmłodszym w stawce, 16-letnim Firouzją, startującym pod flagą FIDE. Wszystkie partie przyniosły rozstrzygnięcia. Amerykanin wygrał dwie pierwsze i ostatnią, przegrał czarnymi trzecią. Wynik 3:1 dał mu awans na drugie miejsce. Firouzja pozostaje z zerowym dorobkiem punktowym w czterech spotkaniach.



Mecze składają się z czterech partii szachów szybkich (tempo 15 minut plus 10 sekund za każdy ruch) - zwycięzca otrzymuje 3 pkt, pokonany - 0. W przypadku remisu 2:2 rozstrzyga dogrywka w szachach błyskawicznych (tzw. armagedon - pięć minut dla białych, ale muszą wygrać; cztery dla czarnych i wystarczy im remis) - w tej sytuacji zwycięzca otrzymuje 2 pkt, a pokonany - 1.



Po siedmiu dniach turnieju w klasyfikacji generalnej samodzielnie prowadzi Carlsen - 11 pkt, przed Caruaną - 8 (obaj po 4 mecze) i kolejnym Amerykaninem Hikaru Nakamurą - 7 (3 spotkania)



Na sobotę zaplanowano pojedynki Nakamury z Rosjaninem Janem Niepomniaszczim i Chińczyka Lirena Dinga z Holendrem Anishem Girim.



Rywalizacja w turnieju Magnus Carlsen Invitational odbywa się w dwóch fazach. W pierwszej zawodnicy rozegrają do 30 kwietnia każdy z każdym czteropartiowe mecze szachów szybkich. W drugiej najlepszych czterech uczestników zagra w podobnym tempie o zwycięstwo w imprezie systemem pucharowym.



Półfinały zaplanowano na 1 i 2 maja, finał - 3 maja. Przy remisie 2:2 odbędą się dogrywki: dwie partie (5 min + 3 s), w przypadku braku rozstrzygnięcia kolejne dwie (5+3), a następnie armagedon.



Pula nagród wynosi 250 tysięcy dolarów, co jest rekordową kwotą w turniejach online. Zwycięzca otrzyma 70 tys., a kolejni gracze odpowiednio 45, 30, 30, 22,5, 20, 17,5 i 15 tys. dol.



Klasyfikacja po siedmiu dniach:



1. Carlsen 4 mecze 11 pkt

2. Caruana 4 8

3. Nakamura 3 7

4. Ding 3 6

5. Niepomniaszczi 3 5

. Vachier-Lagrave 4 5

7. Giri 3 0

Firouzja 4 0