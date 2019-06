Rajdowy mistrz Polski sprzed dwóch lat Filip N. został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji w związku z gigantycznymi wyłudzeniami podatku VAT - dowiedział się reporter RMF FM. Według łódzkiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej, rajdowiec był członkiem zorganizowanej grupy, która spowodowała stratę Skarbu Państwa w wysokości 65 milionów złotych. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.

Zdjęcie Filip N. podczas jednego z rajdów /

Filip N.jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także o pranie brudnych pieniędzy, wręczanie łapówek osobie będącej funkcjonariuszem publicznym oraz o przestępstwa skarbowe. Sportowiec został już decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące.

Reklama

Według prokuratury, zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2012 - 2017. Doprowadziła ona do niekorzystnego rozporządzania mieniem Skarbu Państwa przez wyłudzenia podatkowe związane z fikcyjnym obrotem artykułami elektronicznymi, pojazdami mechanicznymi oraz częściami do nich, a także prawami do rozpowszechniania i kopiowania utworów słowno-muzycznych.

Firmy wprowadzały w błąd urzędy skarbowe co do faktycznego obrotu towarami, w tym co do zwrotu podatku VAT, a także co do wysokości należnego podatku. Skarb Państwa na działalności grupy miał stracić co najmniej 65 milionów złotych.

Filipowi N. grozi 15 lat więzienia.

Autor:Krzysztof Zasada, opracowanie: Arkadiusz Grochot

Czytaj więcej!