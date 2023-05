Coraz większymi krokami nadchodzą 33. letnie Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się od 26 lipca do 11 sierpnia przyszłego roku. Z kolei od 28 sierpnia do 8 września będą miały miejsce Igrzyska Paraolimpijskie. Paryż szykuje się na przyjęcie kibiców z całego świata. Agencja AFP podała, że francuski rząd chce, by tysiące bezdomnych przebywających na ulicach czy w specjalnych obozach na czas zawodów zostały przesiedlone. Zaproponowano utworzenie "tymczasowych regionalnych obiektów noclegowych" we wszystkich regionach Francji z wyjątkiem Hauts-de-France i Korsyki - czytamy w serwisie insidethegames.biz.