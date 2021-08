Brutalny atak na rugbystę i jego rodzinę. Napastnicy zaatakowali ich w domu

Sport

Do szokującego zdarzenia doszło w australijskim Brisbane w poniedziałkowy poranek. Trzech sprawców włamało się do domu słynnego sportowca Toutai Kefu i zaatakowało jego i trzech członków jego rodziny. Rugbysta trafił do szpitala z ranami kłutymi, gdzie przeszedł zabieg operacyjny.

