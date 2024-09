"Brudne" echa medalu. Apel do premiera i ministra. "Terror" w polskim sporcie

Apel do premiera i ministra sportu. Potrzebne działania, które "natychmiast zakończą ten terror"

- Powiem to wyraźnie: ten medal nie został zdobyty dzięki działaczom Polskiego Związku Szermierczego, lecz pomimo zła, które uczyniono Aleksandrze Jareckiej i całej drużynie. Ten medal to sportowy cud - mówi Zieliński.

- Zawodnicy są w pułapce. Jeżeli tylko powiedzą coś niewłaściwego, w każdej chwili mogą stracić stypendia. I tu dochodzimy do tego, co najistotniejsze. Świat polskiej szermierki jest sterroryzowany. Wychylisz się i cię nie ma - twierdzi Zieliński.

Co na to władze polskiego sportu? Wszystko wskazuje na to, że to pytanie w najbliższym czasie będzie cyklicznie powracać.