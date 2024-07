Brad Pitt za kierownicą bolidu Formuły 1, a to nie wszystko. Wyszły na jaw nowe wieści. W grze duże pieniądze

Prace nad filmem w którym to hollywoodzki gwiazdor Brad Pitt wciela się w rolę kierowcy Formuły 1 wchodzą w zaawansowaną fazę. Budżet produkcji przekroczył już 300 milionów dolarów, a jednym z producentów filmu jest Lewis Hamilton. Już w niedzielę pierwszy zwiastun, a my poznaliśmy szczegóły tego kinowego hitu. Czeka nas wiele niespodzianek, to będzie prawdziwa gratka dla fanów sportów motorowych.