Blisko 40 tys. dzieci, młodzieży i seniorów bawiło się w tym roku dzięki Fundacji Orły Sportu

"Naszym celem jest promowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Przygotowane na 2021 r. projekty miały przede wszystkim pozwolić dzieciom na powrót do aktywności i zabawy na świeżym powietrzu. Wiemy, jak ważny jest ruch i sport dlatego zachęcamy do udziału w naszych akcjach całe rodziny. To integruje pokolenia i pozwala na zbudowanie lepszych relacji" - mówi prezes Fundacji Orły Sportu, Rafał Wosik.

W przygotowanych na ten rok projektach można było wziąć udział między innymi w wielu imprezach biegowych - Biegowe Wtorki Lekkoatletyczne, Lekkoatletyczny Dzień Dziecka czy Festiwal Biegowy. Fundacja pokazała też dzieciom dawniej popularny w Polsce sport - palanta - podczas wydarzeń Zagraj w Palanta na Orliku. Ponad 10.000 dzieci wzięło udział w projekcie Dzień Sportu na Orliku, odbywającym się w 100 lokalizacjach jednocześnie. W prawie całej Polsce odbyły się też trzyetapowe rozgrywki największego tegorocznego projektu Fundacji "Ręczna na Orliku 2021". W samym trzydniowym finale odbywającym się w Hali Legionów w Kielcach wzięło udział prawie 200 dzieci reprezentujących 12 województw.

Jesienią wystartowały kolejne programy sportowe. Ogólnopolski projekt - 100 Orlików na następne stulecie Niepodległości - śladami wielkich sportowców objął swoim zasięgiem cały kraj. Uniwersalne zajęcia terenowe i sportowo-rekreacyjne dla każdego uczestnika uzupełnione zostały panelem teoretycznym, gdzie poruszono kwestie zdrowego odżywiania i bezpiecznego sportu. W każdej lokalizacji wspominano też o regionalnych bohaterach i sportowcach-patriotach oraz omawiano ich wkład w historię.

Innym projektem jest II Korespondencyjny Multisportowy Turniej Miast o Puchar Niepodległości. To wydarzenie odbywające się w 5 wybranych miastach w kraju. W tym roku jest to Zduńska Wola, Przemyśl, Augustów, Barlinek i Puck. W każdej lokalizacji ponad 100 dzieci brała udział w zmaganiach w identycznych dziedzinach sportowych pod okiem sędziów oraz zaprzyjaźnionych gwiazd sportu.

"Takie spotkania ze znanymi sportowcami, tegorocznymi olimpijczykami, to niezapomniana chwila dla dzieci. To dawka motywacji i inspiracji, która pozwala im uwierzyć we własną siłę i moc pokonywania słabości" - podkreśla Rafał Wosik.

Fundacja Orły Sportu ma wciąż dużo nowych pomysłów i stara się systematycznie rozwijać swoje projekty. W tym roku po raz pierwszy zorganizowany został Festiwal Rekordów na Orliku - impreza pozwalająca dzieciom na rywalizację indywidualną i w grupie przygotowana w formie pikniku rodzinnego. Nową imprezą jest również projekt Obrona nie tylko na Orliku. To cykl wydarzeń odbywających się w 40 miejscach w Polsce, dedykowany do kobiet i dziewcząt.

"Obserwując sytuację oraz opierając się na badaniach uznaliśmy, że warto rozpocząć projekt skupiający się wokół samoobrony i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Wracają do nas bardzo pozytywne opinie, a zainteresowanie zajęciami przekroczyło nasze oczekiwania - mówi Rafał Wosik, prezes Fundacji Orły Sportu. - Taki pozytywny feedback dodatkowo utwierdził nas w przekonaniu o zapotrzebowaniu na programy związane z samoobroną, dlatego już dziś planujemy kontynuację zajęć w przyszłym roku".

Jak pokazują działania i doświadczenie Fundacji Orły Sportu, projekty sportowe dla dzieci i dorosłych to bardzo ważny aspekt aktywizujący ludzi do działania i prowadzenia zdrowego stylu życia. Czasem zapominamy jak ważne dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego jest uprawianie sportu. Szczególnie w okresie pandemii - gdy dostęp do urządzeń i obiektów sportowych jest ograniczony, gdy pojawiają się niepokój i ogromny stres, aktywność fizyczna powinna stać się obowiązkowym elementem planu dnia. Projekty sportowe, realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, dają możliwość zarówno zdrowej rywalizacji sportowej, budowania odporności, jak i integracji międzypokoleniowej. Fundacja Orły Sportu zachęca wszystkich do poszukania odpowiedniej aktywności dla siebie i swojej rodziny.