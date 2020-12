Biznesmen kupił pamiątki Bencha na aukcji i zwrócił je zawodnikowi

Biznesmen i fan koszykarzy Philadelphia 76ers Alan Horwitz wykupił na aukcji pamiątki słynnego baseballisty Johna Bencha (Cincinnati Reds) za ponad milion dolarów, po czym zwrócił część z nich wystawcy. Powodem takiego gestu jest przyjaźń, która ich łączy

Obydwaj panowie znają się od 1967 roku - poinformował portal ESPN.com.



73-letni obecnie Bench, zdobywca World Series w 1975 i 1976 r. (został w tym drugim roku MVP walki o mistrzostwo ligi) postanowił wystawić swoje trofea na aukcji, by w ten sposób zebrać fundusze na edukację najmłodszych synów. W 1989 r. został wprowadzony do Galerii Sław Baseballu.



Biznesmena Horwitza znają wszyscy koszykarze i fani Philadelphia 76ers, bowiem na meczach NBA siedzi zawsze w pierwszym rzędzie przy parkiecie i w koszulce klubowej "Szóstek".



Bench, występujący na pozycji łapacza, zwrócone pamiątki przekazał różnym muzeom sportowym, m.in. w rodzinnym mieście Binger w stanie Oklahoma.

"Pierwszy raz spotkaliśmy się w Boże Narodzenie 1967 r. Potem, przez następne 16 sezonów, widywaliśmy się na każdym wiosennym treningu w Tampie. Oglądałem go na meczach All Star Games, World Series i oczywiście byłem świadkiem wprowadzenia do Galerii Sław. Kiedy dowiedziałem się o aukcji pamiątek Johnny'ego poczułem się zmuszony do wzięcia udziału i od razu wiedziałem, że chcę zwrócić niektóre przedmioty rodzinie i fanom Johnny'ego" - napisał w oświadczeniu 76-letni Horwitz.



Bench był niezwykle wzruszony zachowaniem przyjaciela.



"Jestem naprawdę zdumiony hojnym gestem Alana, wdzięczny i dumny, za to, że trofea i pamiątki będą mogły oglądać miliony kibiców" - powiedział Bench.



