Amerykańska gimnastyczka Simone Biles i hiszpański tenisista Rafael Nadal wygrali plebiscyt francuskiej gazety "L'Equipe" na sportowego "Mistrza mistrzów 2019" (Champion des champions). Biles została w ten sposób uhonorowana drugi rok z rzędu.

Biles plebiscyt wygrała również w 2016 roku. 22-latka w tegorocznych mistrzostwach świata w Stuttgarcie zdobyła pięć złotych medali i została najbardziej utytułowaną zawodniczką w historii imprezy tej rangi. W dorobku ma już 25 krążków MŚ - 19 złotych, trzy srebrne i trzy brązowe.

Nadal natomiast "Mistrzem mistrzów" został po raz czwarty - poprzednio w 2010, 2013 i 2017 roku. Hiszpan w tym sezonie wygrał dwa wielkoszlemowe turnieje (French Open oraz US Open) i zakończył go na pierwszym miejscu w światowym rankingu.

Plebiscyt "L'Equipe" jest przeprowadzany od 1946 roku. Początkowo nagradzano tylko Francuzów. Międzynarodową kategorię wprowadzono w 1976 roku, a od 2012 oddzielnie honoruje się kobiety i mężczyzn.