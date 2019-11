Bełchatów gospodarzem przyszłorocznych mistrzostw świata w nordic walkingu

Bełchatów będzie gospodarzem mistrzostw świata w nordic walkingu. W czerwcu 2020 r. o medale będzie rywalizować kilkuset miłośników chodzenia z całego świata. To największa sportowa impreza organizowana w mieście słynącym do tej pory z siatkówki i piłki nożnej.

W środę w Bełchatowie podpisano list intencyjny w sprawie organizacji zawodów. Na jego mocy przyszłoroczne mistrzostwa świata w zyskującej coraz większą popularność dyscyplinie zorganizuje miasto Bełchatów, powiat bełchatowski, światowa federacja nordic walkingu (World Original Nordic Walking Federation) i Stowarzyszenie Nordic Walking Polska (NWPL).

"Organizacja mistrzostw świata to nie tylko wyróżnienie i promocja naszego miasta, ale też ogromne wyzwanie i odpowiedzialność. Zdajemy sobie sprawę, że to wydarzenie ważne dla całego regionu i jako współorganizatorzy dołożymy wszelkich starań, by przygotować się do niego jak najlepiej" - zapewnił podczas konferencji prasowej wiceprezydent Bełchatowa Łukasz Politański.

Impreza zostanie zorganizowana w dniach 20-21 czerwca. Jak zapowiedzieli organizatorzy o medale na trzech dystansach: 5, 10 i 21 kilometrów będzie rywalizować nawet 700 zawodników z kilkunastu krajów świata. Wśród nich będą zarówno profesjonalni chodziarze, jak i amatorzy. Swój start zapowiedział m.in. pochodzący z Bełchatowa reprezentant Polski Krzysztof Marczak. Na zawody przyjedzie również twórca tej dyscypliny Fin Marko Kantaneva.

Główną areną zmagań będzie stadion Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie, a trasa będzie wiodła przez lasy w okolicach ośrodka.

"Nordic walking to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się aktywności sportowych. Przykuwa uwagę ludzi, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie, ale z drugiej strony jest bardzo wymagającą dyscypliną, którą uprawiają też sportowcy wyczynowi i prawdziwi atleci" - tłumaczył Marcin Szulc z NWPL.

Zdaniem władz miasta i regionu mistrzostwa świata w nordic walkingu będą największą sportową imprezą organizowaną w Bełchatowie, który do tej pory słynął z siatkarskiej drużyny PGE Skry oraz piłkarskiej GKS.

Nordic walking polega na marszach ze specjalnymi kijami, dzięki czemu w chód angażowanych jest 90 proc. mięśni całego ciała. Wymyślony został w Finlandii, jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych.

autor: Bartłomiej Pawlak