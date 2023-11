Będzie nowy statut PKOI. Znamy jego szczegóły

- Projekt statutu zakłada docenienie roli polskich związków sportowych działających w dyscyplinach nieolimpijskich w ten sposób, że będą one miały po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu PKOl, ale także zapewnioną reprezentację w zarządzie PKOl poprzez zagwarantowanie obecności co najmniej trzech przedstawicieli tych związków w tym gremium - wytłumaczył sekretarz generalny Komitetu, cytowany przez polsatsport.pl.

W nowym statucie zawarto także wpis, k tóry upraszcza wyraźnie wybór członków zarządu, którzy nominowani są przez poszczególne związki sportowe, powiązanych z dyscyplinami olimpijskimi. - o kolejna istotna zmiana dotycząca usprawnienia funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Delegatów PKOl. Projekt statutu zakłada, że każdy z członków PKOl będzie reprezentowany na walnym zgromadzeniu przez jednego delegata, który będzie dysponował różną liczbą głosów w zależności od statusu organizacji będącej członkiem PKOl. Jest to rozwiązanie, które jest postulowane generalnie w całym polskim ruchu sportowym, ponieważ do tej pory poprzez możliwość reprezentowania jednej osoby prawnej przez kilka osób nie było gwarancji jednolitego sposobu reprezentacji danej osoby prawnej - wytłumaczył Pałus, cytowany przez polsatsport.pl.

W nowym statucie jest także poruszona kwestia kadencji prezesa PKOI. Ma ona być teraz dostosowana do standardów rekomendowanych przez MKOl. Oznacza to, że pierwsza kadencja prezesa PKOI trwać będzie osiem lat, a następne zaledwie cztery lata. Warto przypomnieć, że obecnie prezesem PKOI jest Radosław Piesiewicz, który piastuje to stanowisko od 22 kwietnia. Wybory mają odbywać się do 31 października w roku letnich igrzysk olimpijskich.