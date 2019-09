​Bańka: Sport jest najlepszym wychowawcą i piękną przygodą

Sport jest najlepszym wychowawcą, najbardziej kształci, wzmacnia charakter, uczy radzić sobie z porażkami, a oprócz tego jest piękną przygodą - powiedział w poniedziałek w Płocku minister sportu i turystyki Witold Bańka na podsumowaniu Programu Szkolny Klub Sportowy.

Spotkanie szefa resortu sportu z dziećmi biorącymi udział w SKS, a także z dorosłymi sportowcami, w tym z lekkoatletami z Grupy Orlen Team, odbyło się w płockiej Orlen Arenie, gdzie organizowane są m.in. mecze piłki ręcznej miejscowej Wisły.

Ogólnopolski program SKS współtworzy Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy, a wspiera PKN Orlen. Zajęcia SKS odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 60 minut.

Bańka wspomniał, że SKS były przez lata "fantastycznym fundamentem w polskim sporcie", później z tej formy edukacji zrezygnowano, by przywrócić tego typu zajęcia szkolne w 2017 r. "w nowym, silniejszym wymiarze". Jak podkreślił, "dzisiaj możemy powiedzieć z dumą", że SKS "na trwałe stały się częścią polskiego sportu, tego sportu powszechnego, sportu najmłodszych".

"W tym roku 54 mln zł przeznaczono na program SKS. W sumie te trzy lata to ponad 150 mln zł, ponad 15 tys. nauczycieli, którzy prowadzą regularne zajęcia z aktywności fizycznej w wielu sportach. Dzięki tym liczbom w przeciągu tych trzech lat zorganizowano blisko 2,7 mln zajęć sportowych w całej Polsce, w ok. 94 proc. gmin" - wyliczył Bańka. Jak zaznaczył, obecnie "SKS to silna społeczność, to silna wspólnota sportowa dla najmłodszych".

Minister sportu życzył jednocześnie dzieciom zgromadzonym z Orlen Arenie, uczestniczącym w programie SKS, aby "poprzez sport odnalazły swoją drogę".

"Sport jest zawsze najlepszym wychowawcą, najbardziej kształci, wzmacnia charakter, uczy radzić sobie z porażkami, ale oprócz tego jest piękną przygodą dla każdego z nas. Chciałbym, żebyście tę przygodę razem z waszymi przyjaciółmi odkryli poprzez uprawiane sportu, zaangażowanie się w różne dyscypliny sportu" - powiedział Bańka. Dodał jednocześnie, iż właśnie te cele to najważniejsze powody, dla których reaktywowano program SKS.

"Wspaniały projekt. Jestem przekonany, że będziemy go kontynuować, że będziemy go wzmacniać, bo nie ma lepszych projektów niż inwestycja w młodych ludzi, niż uczenie ich, że sport jest fantastyczny" - powiedział o programie SKS minister sportu. I zaapelował do najmłodszych: "Kochani chodźcie na SKS, nie zwalniajcie się z WF-u i odnajdujcie swoją radość życia właśnie w sporcie".

Członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński podkreślił, iż "w ostatnich czterech latach polski sport, polscy sportowcy odnosili bardzo dużo znaczących sukcesów na arenie krajowej, ale również międzynarodowej". "Można powiedzieć, że polski sport jest w doskonałej formie" - zauważył.

Leszczyński zaznaczył, że PKN Orlen "sponsoruje sportowców zawodowych, ale nie zapomina o tym, aby sponsorować dzieci i młodzież". "Chcemy zapewnić komfort do treningów, do przygotowywania się do zawodów sportowych, ale również do dorosłego życia, bo moim zdaniem, najlepszym wychowaniem młodych ludzi jest wychowanie przez sport" - stwierdził.

Dyrektor Instytutu Sportu Państwowego Instytutu Badawczego dr Urszula Włodarczyk oceniła, że program SKS to szansa na "sportową przygodę" dla wielu dzieci w całej Polsce.

Dodała, że Instytut stara się upowszechniać "nowoczesne metody prowadzenia zajęć szkolnych", prezentując nowe dyscypliny sportowe, jak np. deskorolka czy wspinaczka. Wspomniała też, że dla usprawnienia zajęć sportowych i lepszego komunikowania się dzieci oraz nauczycieli przygotowana została m.in. specjalna aplikacja internetowa.

"Możemy stwierdzić na podstawie badań, że dzieci, które uczestniczą w zajęciach szkolnych SKS są na pewno szczuplejsze i mają mniejsze wady postawy" - podkreśliła Włodarczyk. Wyraziła przekonanie, iż wielu uczniów spośród obecnie biorących udział w programie SKS trafi w przyszłości na areny sportowe, w tym międzynarodowe.

Lekkoatletka, reprezentantka Polski specjalizująca się w biegach średnich i długich, należąca do Grupy Orlen Team, Sofia Ennaoui, przypomniała, że sama "wywodzi się z akcji SKS".

"Będąc w szkole podstawowej w mojej małej miejscowości Lipiany chodziłam dwa, trzy razy w tygodniu na SKS. I tam właśnie mnie zauważono i pokierowano do sportu zawodowego" - powiedziała dziennikarzom Ennaoui. I dodała, wspominając związany z SKS początek swej sportowej drogi: "Jestem więc autentycznym przykładem tego, że ta akcja rzeczywiście ma sens".

Na zakończenie podsumowania dotychczasowych edycji Programu Szkolny Klub Sportowy minister sportu i turystyki Witold Bańka, który oficjalnie 1 stycznia obejmie funkcję przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej, otrzymał pamiątkowy medal.

Z danych za 2019 r. wynika, że w Programie Szkolny Klub Sportowy uczestniczy 312 870 dzieci z 9 466 szkół w całej Polsce.