"Atomówki" tym razem w srebrnym kolorze. Polskie kajakarki drugie na MŚ w Duisburgu

Polki przystąpiły do piątkowego finału w roli faworytek. Już rok temu nasze "Atomówki" we wspaniałym stylu zwyciężyły w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy i także tym razem miały sięgnąć po złoto. Polski skład, będący połączeniem rutyny (Karolina Naja to rocznik 1990, w sportowym CV miała przed startem trzy tytuły mistrzyni świata i cztery medale olimpijskie) z młodością (Adranna Kąkol to rocznik 2001), nie zawiódł oczekiwań i w Duisburgu stanął na podium, ale jednak nie obronił tytułu mistrzowskiego.