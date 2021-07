Anna Lewandowska w sowim zespole zrzesza spore grono osób związanych z szeroko pojętym zdrowym stylem życia. Popularna trenerka wiele razy udowadniała, że z każdym z członków swojego teamu wiąże ją przyjacielska relacja.

W poniedziałek trenerka wyraziła smutek na wieść o odejściu jednego z członków Healthy Center by Ann - Jacka Kramka.

Lewandowska żegna kolegę ze swojego zespołu

Trener odszedł w wieku 32 lat. W trakcie swojej kariery współpracował z wieloma znanymi osobami.

"Jacuś na zawsze zostaniesz w naszych sercach. Dziękujemy Ci za Twój uśmiech, energię i radość, którą każdego dnia przynosiłeś ze sobą do klubu. Dziękujemy Ci za nieustanną motywację do działania. Dziękujemy, że z takim ogromnym zaangażowaniem wszedłeś do naszego Team’u i byłeś jego ważną częścią. Będzie nam Ciebie niewyobrażalnie bardzo brakowało" - napisała na Facebooku Lewandowska.

Reklama

A