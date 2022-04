Anna Lewandowska podsyca atmosferę. Zdradziła, kto uczy ją hiszpańskiego

Amanda Gawron Sport

Lewandowska wraz z najbliższymi spędziła święta Wielkiej Nocy w Hiszpanii i nic nie wskazuje na to, by prędko miała wrócić do domu. Wcześniej dopytywała internautów o naukę języka, teraz zdradziła z kim uczy się hiszpańskiego.

Zdjęcie Anna Lewandowska zdradziła, z kim uczy się języka hiszpańskiego / Tricolors / East News