Andrzej Kraśnicki: szef MKOl to przyjaciel Polski i polskiego sportu

Thomas Bach to przyjaciel polskiego sportu - powiedział podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego przewodniczącemu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prezes PKOl, Andrzej Kraśnicki.

- W pięknej scenerii Dworu Artusa świętujemy 125 lat Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, 100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz 50-lecie Uniwersytetu Gdańskiego. Dla olimpijskiej i sportowej rodziny to ogromny zaszczyt, że wspaniała uczelnia pozwoliła uhonorować w ten sposób sternika światowego olimpizmu. Dodam, że w mojej ocenie najwybitniejszego współczesnego prezesa tego ruchu. Thomas Bach to ponadto przyjaciel Polski, polskiego sportu i ruchu olimpijskiego - stwierdził Kraśnicki.



Prezes PKOl podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do podjęcia tej decyzji i zorganizowania uroczystości. Podkreślił, że piękna laudacja promotorska oraz recenzje wybitnych polskich naukowców ukazały w nowym, bliższym świetle sylwetkę niemieckiego sportowca, prawnika i działacza.

Sport łączy

- Wspólnie staramy się promować cechy i wartości, które są charakterystyczne dla naszego ruchu, czyli doskonałość, przyjaźń, szacunek, tolerancję i fair play. Działania naszego laureata cechuje także dbałość o jedność sportu, apolityczność i solidarność. A to ostatnie słowo nabiera w Gdańsku szczególnego znaczenia. Wszystkie zabiegi naszego sternika, zgodnie z hasłem, że sport łączy, zmierzają także do osiągnięcia pokoju na świecie i wyeliminowania tego, co go zakłóca - dodał.

Tytuł doktora honoris causa przyznał przewodniczącemu MKOl senat gdańskiej uczelni za wkład w rozwój międzynarodowego ruchu olimpijskiego oraz działania na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie.

Thomas Bach urodził się 29 grudnia 1953 roku w Wurzburgu i na tamtejszym uniwersytecie ukończył studia z zakresu prawa i politologii. W roku 1983 uzyskał tytuł doktora obojga praw, a rok wcześniej założył firmę prawniczą, pełnił też stanowiska kierownicze i nadzorcze w wielu dużych przedsiębiorstwach i organizacjach, także międzynarodowych.

Profesor tu i tam

Był też znakomitym szermierzem. W 1976 w Montrealu wywalczył z drużyną niemieckich florecistów złoty medal olimpijski, a rok później powtórzył ten sukces w mistrzostwa świata w Buenos Aires.

W 1991 został członkiem MKOl, a w latach 2000-2004 i 2006-2013 pełnił funkcję wiceprezesa Komitetu Wykonawczego MKOl. 10 wrześniu 2013 został wybrany na stanowisko dziewiątego z kolei przewodniczącego tej organizacji.

Uzyskał liczne tytuły profesora honorowego, w 2015 roku nadano mu także tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu w Murcji. Z kolei poprzednik Niemca na stanowisku szefa MKOl, Belg Jacques Rogge, został w ten sposób wyróżniony w 2004 roku przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Osobistość nr 66

Bach jest 66. osobą, która otrzymała tytuł doktora honoris causa UG. Na tej liście znajdują się m.in. Eugeniusz Kwiatkowski, Władysław Wolter, Lech Wałęsa, Richard von Weizsaecker, Guenter Grass, François Mitterrand, Edmund Cieślak, Henryk Markiewicz, Leszek Kołakowski, Norman J.R. Davies, Madelleine K. Albright, Uffe Ellemann-Jensen, Ryszard Kapuściński, Andrzej Wajda, Władysław Bartoszewski, Tadeusz Różewicz, Leszek Balcerowicz, Ewa Łętowska, Henryk Samsonowicz i Lech Garlicki.



Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca 1970 roku. Powstał z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, później w jego skład weszło także Wyższe Studium Nauczycielskie. Obecnie na 11 wydziałach i 95 kierunkach kształci się ponad 23 tysiące studentów.

Zdjęcie Andrzej Kraśnicki / INTERIA.PL