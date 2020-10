50 lat zajmuję się już polskim sportem jako dziennikarz, ale takiej serii wielkich sukcesów jesienią nie pamiętam - pisze w felietonie Andrzej Kostyra.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sierzputowski: Zegarek pokazuje tętno 150 RMF24.pl

Najpierw fenomenalne osiągnięcia Roberta Lewandowskiego: strzelanina w Bundeslidze, zwycięstwo z Bayernem w Lidze Mistrzów, wyróżnienie od UEFA dla najlepszego piłkarza w Europie. Potem Bartosz Zmarzlik broni mistrzostwa świata na żużlu, Jan Błachowicz zdobywa mistrzostwo UFC. Iga Świątek jako pierwsza Polka zwycięża w tenisowym turnieju Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa, a Mamed Chalidow błyskawicznie, w kapitalnym stylu odzyskuje mistrzostwo KSW w wadze średniej nokautuje butnego Anglika Scotta Askhama (twierdził, że Polak nie ma szans przetrwać 5 rund).

Reklama

Przy tych gigantycznych sukcesach trochę niezauważony przemknął kolejny wielki sukces polskiego sportowca - zwycięstwo Jana Krzysztofa Dudy nad najlepszym szachistą świata Magnusem Carlsonem. Młodziutki Polak (22 lata) pokonał Norwega, który był niezwyciężony w 125 meczach, przez 801 dni (najdłuższa passa w historii).

A wszystko to w czasach bolesnej pandemii wywołanej COVID-19. Jeśli ta pandemia ma wyglądać w polskim sporcie tak jak tej jesieni, to niech jeszcze długo trwa. Bo jest jeszcze kilka szczytów do zdobycia w polskim sporcie.

Marzy mi się teraz, że śladami Roberta, Bartosza, Igi, Mameda i Jana Krzysztofa pójdą inni. Kamil Szeremeta wzniesie się na niebotyczne wyżyny i sprawi mega sensację, pokona Genadija Gołowkina, zdobędzie mistrzostwo świata w boksie w wadze średniej. Mateusz Gamrot tak jak Błachowicza wywalczy mistrzostwo UFC w wadze lekkiej, a i Joanna Jędrzejczyk odzyska pas mistrzyni największej organizacji MMA. Piłkarze zdobędą medal na Euro, a siatkarze zdominują Europę i świat.

Wtedy pozostanie tylko jedno. Adam Kownacki bierze rewanż na Heleniusie, a potem zdobywa nieuchwytne do tej pory dla Polaków mistrzostwo świata w boksie w wadze ciężkiej.

A co, pomarzyć nie można?

Andrzej Kostyra, Polsat Sport