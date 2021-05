Ambitne plany zasłużonego klubu

Polonia Warszawa niebawem będzie obchodzić 110-lecie istnienia. Z tej okazji planuje inwestycje w infrastrukturę sportową, w tym przebudowę jednej z trybun piłkarskiego stadionu i budowę hali, oraz reaktywację sekcji koszykarzy.

Na miejscu historycznej trybuny stadionu piłkarskiego, mogącej pomieścić 1911 widzów, powstanie nowy kompleks stanowiący również zaplecze sportowe dla piłkarskich drużyn, zarówno młodzieżowych, jak i seniorskiej.

Natomiast hala mogąca pomieścić maksymalnie 1500 kibiców ma powstać przed obecnym, zabytkowym budynkiem klubowym - poinformował Jarosław Popiołek, przewodniczący komitetu obchodów jubileuszu 110-lecia, które patronatem objął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W kwietniu - po 20 latach przerwy - do ekstraklasy koszykarek awansowała SKK Polonia Warszawa, która przez sześć lat systematycznie walczyła o powrót do najwyższej klasy. Drogą SKK chcą pójść władze sekcji męskiej KK Polonia. Ich celem jest, by na 100-lecie istnienia sekcji, która to rocznica przypadnie w 2025 roku, "Czarne Koszule" walczyły w ekstraklasie o najwyższe cele.

Zespół koszykarzy Polonii występował ostatni raz w krajowej elicie w latach 1999-2011, zdobywając w 2004 i 2005 r. brązowy medal MP. W sukcesy obfitowały lata przedwojenne oraz 50. i 60. ubiegłego stulecia. Zawodnicy "Czarnych Koszul" wywalczyli złoto w 1959 r. oraz 10-krotnie byli wicemistrzami Polski (ostatni raz w 1976 r.). W 1960 r. Polonia pokonała w ćwierćfinale Pucharu Europy (odpowiednik obecnej Euroligi) Barcelonę i zameldowała się w najlepszej czwórce klubowych drużyn Starego Kontynentu.

Marsz do ekstraklasy KK Polonia, której trenerem ma być związany z Warszawą były koszykarz Andrzej Kierlewicz, chce rozpocząć od rywalizacji w rozgrywkach II ligi w sezonie 2021/22. Ideą pomysłodawców projektu reaktywacji sekcji koszykówki męskiej, m.in. Fundacji Kultywowania Tradycji Koszykarzy Polonii Warszawa i Fundacji Nasza Warszawa, jest budowanie drużyny na bazie wychowanków, zawodników związanych ze stołecznym basketem.

Na konferencji prasowej z okazji jubileuszu obecnych było dwóch wychowanków Polonii - Marcin Dutkiewicz oraz występujący w minionym w ekstraklasie w barwach MKS Dąbrowa Górnicza Michał Nowakowski. Pierwsze kroki do wielkiej kariery stawiali w zespole "Czarnych Koszul" m.in. kapitan reprezentacji Polski Łukasz Koszarek oraz jeden z liderów biało-czerwonych Mateusz Ponitka, występujący teraz w euroligowym Zenicie Sankt Petersburg.

Koszykarze Polonii w przypadku występów w II lidze będą mogli w najbliższym sezonie występować na Konwiktorskiej 6. Tego przywileju - gry na własnym obiekcie w ekstraklasie - nie będą miały zawodniczki Polonii. Jak poinformował prezes SKK Polonia Łukasz Tusiński, drużyna w sezonie 2021/22 podejmować będzie rywali w hali przy ul. Wiertniczej w Centrum Sportu Wilanów.

Koszykarki SKK w sezonie zasadniczym I ligi przegrały tylko jedno z 18 spotkań (gr. A). W rundzie play off wygrały osiem kolejnych meczów.

Nadchodzący sezon będzie szczególny dla szkoleniowca zespołu Macieja Gordona. W latach 1998-2000 pracował on z drużyną z Konwiktorskiej w ekstraklasie jako asystent trenera Witolda Ziółkowskiego