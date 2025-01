Aleksandra Mirosław musiała podjąć trudną decyzję. Niełatwo było się pożegnać

Aleksandra Mirosław żegna się z miejscem

"Po 3,5 roku opuszczamy miejsce, które zostanie w nas. Zbudowaliśmy tu kawał historii rozpoczynając od ostatnich tygodni przygotowań do Tokio w 2021 roku, a kończąc złotem w Paryżu. To było nasze miejsce, które stworzyliśmy od zera. Te przysłowiowe cztery ściany były świadkiem naszego płaczu i śmiechu, najlepszych i najgorszych treningów, „widziały” nasze najbardziej bolesne upadki i największe triumfy. To był wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce, w którym każde z nas zostawiło cząstkę siebie" - pisała Aleksandra Mirosław w mediach społecznościowych.