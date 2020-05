Agnieszka Roszkiewicz nie jest już rzecznikiem prasowym i dyrektorem biura komunikacji Ministerstwa Sportu. Pełniła to stanowisko tylko przez trzy miesiące.

Roszkiewicz była rzecznikiem Ministerstwa Sportu od lutego. Zastąpiła Annę Ulman, która wraz z Witoldem Bańką rozpoczęła pracę w światowej agencji antydopingowej.

- To nie była moja decyzja. Nie spodziewałam się tego, wcześniej nie było żadnych skarg czy zażaleń na mój sposób pracy czy sposobu realizacji zadań, podejścia. Zostałam zaproszona na spotkanie i usłyszałam absurdalne tłumaczenia, np. że nie podobało się to jak komunikowaliśmy się po rocznicy katastrofy smoleńskiej. Mieliśmy opublikować informację, że pani minister wzięła udział w obchodach i po złożeniu wieńca opublikować w mediach społecznościowych post. To był jeden z bezsensownych argumentów - nie mogę tego inaczej nazwać. Pierwszy raz w życiu spotykam się z takim brakiem profesjonalizmu - powiedziała Roszkiewicz w rozmowie z "Wirtualnymi Mediami".

Roszkiewicz zyskała rozgłos pod panieńskim nazwiskiem Olejkowska. Była rzeczniczką Polskiego Związku Piłki Nożnej za kadencji Grzegorza Laty.

Potem współpracowała z Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów i Polskim Związkiem Koszykówki. Przed pracą w Ministerstwie Sportu pełniła funkcję sekretarza Polskiego Związku Zapaśniczego.

Obowiązki Roszkiewicz przejął Filip Cieszkowski, który jest także szefem gabinetu politycznego minister sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk.



