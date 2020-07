Zespół z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, we współpracy z chińską uczelnią techniczną, zbuduje dom solarny, który będzie elementem kompleksu mieszkalnego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Pekinie.

Dom solarny powstanie w ramach konkursu Solar Decathlon China 2021. Wydział Energetyki i Paliw AGH został zaproszony do współpracy przy realizacji konkursowego projektu przez Chiński Uniwersytet Górnictwa i Technologii (China University of Mining and Technology).

Głównym zadaniem zespołu z AGH jest zaprojektowanie strony energetycznej domu. Uczelnia odpowiada także za poszukiwanie partnerów z jednostek badawczych, firm oraz osób związanych z nowoczesnym budownictwem.

"Projekt jest ambitny" - powiedział PAP Paweł Wajss, członek zespołu AGH. Jak wyjaśnił, prace - m.in. modelowanie, testowanie, konstruowanie, formalności, budowa - potrwają rok. W jesieni przyszłego roku budynek stanie w miejscu docelowym, czyli w Zhangjiakou - mieście, w którym znajdzie się kompleks mieszkalny dla uczestników Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Pekinie.

Dom, który będzie zasilany jedynie energią słoneczną, ma zająć 4-arową działkę, musi mieć jedną kondygnację, a jego powierzchnia ma wynieść od 120 do 150 m kw. Powstanie w technologii umożliwiającej rozłożenie i złożenie go.