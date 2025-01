Agata Wróbel w końcu przemówiła. Nie na takie słowa czekali kibice

Agata Wróbel od lat mierzy się z poważnymi problemami finansowymi i zdrowotnymi. Po zakończeniu kariery sportowej jej życie nie należy do łatwych. Dwukrotna medalistka olimpijska (Sydney i Ateny) częściowo straciła czucie w stopach, co uniemożliwia jej prawidłową opiekę nad psami, które posiada. W wyniku nieleczonej cukrzycy praktycznie straciła też wzrok, o czym poinformowała w jednym z wpisów na swoim profilu na Facebooku.

Kubki z podobizną Agaty Wróbel pomysłem na wyjście z kryzysu

- Informacja dla tych, którzy zakupili mój kubeczek w grudniu. Przepraszam. Wybaczcie była przerwa świąteczna, później zrobił się wielki szum wokół mojej osoby wszystko się opóźniło, kubeczki są opłacone. Czekam aż do nas dotrą i będą wysłane. Bardzo przepraszam za opóźnienie - napisała Wróbel. - Informacja dla tych którzy kupili moje kubeczki w styczniu po sprzedaniu 23 kubeczków strona na której są sprzedawane zablokowała nam konto i zamroziła środki sytuacja jest wyjaśniona ale jedno mogę powiedzieć na pewno każdy który zakupił kubek go każdy go otrzyma z góry bardzo was przepraszam i dziękuję za cierpliwość - dodała (pisownia oryginalna)