Agata Wróbel prosiła o pomoc. Poruszyła całą gminę. "Ona nie da sobie pomóc"

" Otrzymałam pomoc medyczną, której nie odmówiłam, tylko powiedziałam, że potrzebuję paru dni. Ale to by było normalne, więc trzeba było mówić, że odmówiłam. Sami wpędzacie mnie do grobu od czterech lat i udawało mi się utrzymać w tajemnicy, że straciłam wzrok" - pisała poirytowana wylewającym się na nią hejtem Agata Wróbel. W ostatnim wpisie przyznała, że jej partner również ma problemy zdrowotne, a ona sama nie chciałaby być zależna od osób trzecich. Mieszkańcy Jeleśni opowiedzieli o tym, jak wcześniej próbowali jej pomóc.

Agata Wróbel nie przyjęła pomocy od sąsiadów

Gdy w 2024 roku Wasilewska przeczytała wyznanie sztangistki, że ta straciła wzrok i ma problemy z domem od razu rzuciła się do pomocy, ale znów nie mogła dobić się do sportsmenki. Dopiero po wielu próbach poddała się i spróbowała dostać się do Wróbel przez jej ojca. Niedługo później otrzymała odpowiedź od sztangistki. "Szukam domu do wynajęcia domu wolnostojącego bez wykładzin bez dywanów ogrodzonego bezpiecznego, żeby moje psy mogły biegać, to jest dla mnie najważniejsze, to jest dla mnie priorytet" - odpisała Wróbel. Wasilewska przyznała, że myślała raczej o tym, by spróbować znaleźć jej pracę i środki do życia oraz pomoc w leczeniu. "Zrobiło mi się jej żal, chciałam pomóc dziewczynie, ale ona nie da sobie pomóc" - dodała.