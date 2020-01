Żużlowy mistrz świata - Bartosz Zmarzlik został najlepszym polskim sportowcem roku 2019 w 85. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" i Polsatu. Drugie miejsce zajął kapitan naszej piłkarskiej reprezentacji Robert Lewandowski, a trzecie mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek.

Robert Lewandowski miał fantastyczny rok, w którym został najlepszym strzelcem Europy, ale fani sportu docenili osiągnięcie Bartosza Zmarzlika. W brawurowy sposób wywalczył mistrzostwo świata, jako dopiero trzeci Polak po Jerzym Szczakielu w 1973 roku i Tomaszu Gollobie w 2010. W cyklu Grand Prix wygrał trzy z 10 turniejów.

- Podglądałem kartkę, na której było napisane nazwisko zwycięzcy i jak zobaczyłem swoje, to poczułem dokładnie to samo, gdy zdobywałem mistrzostwo świata. Dla mnie to wielki zaszczyt, że mogę stać obok takich osób jak pan Robert - skomentował Bartosz Zmarzlik.



- Ciężko powiedzieć coś przed Bartkiem... Bardzo się cieszę, że w końcu przyjechałem na galę. Słyszałem wiele, teraz przekonuję się, jak jest fajnie. Chciałbym żeby coraz więcej osób uprawiało sport. Bo sport to zdrowie - powiedział "Lewy" i zaapelował: - Wspierajmy się nawzajem.



Drużyną roku została reprezentacja Polski koszykarzy, która znakomicie spisała się na mistrzostwach świata, docierając do ćwierćfinału.

Nagrodę dla najlepszego trenera odebrała Jolanta Kumor, która na co dzień pracuje z Pawłem Fajdkiem.

Tytuł Superczempiona trafił do najlepszej zawodniczki w historii polskiego tenisa - Agnieszki Radwańskiej.



W kategorii Sport Bez Barier wyróżniono Lucynę Kornobys, złotą medalistkę w pchnięciu kulą i srebrną w rzucie oszczepem na paralekkoatletycznych mistrzostwach świata, a także Fundację 28 marzeń - Niepełnosprawni w drodze na szczyt. W kategorii Serce Dla Sportu doceniono Fundację Marcina Gortata "Mierz Wysoko".

Mecenasem Polskiego Sportu został PKN Orlen.

Nagrodę specjalną organizatorzy wręczyli Witoldowi Bańce, który w latach 2015-2019 był ministrem sportu, a obecnie pełni funkcję szefa światowej agencji antydopingowej WADA.

Najlepszych sportowców wybierali czytelnicy "PS" i telewidzowie. W pierwszym etapie głosowania wyłoniono czołową dziesiątkę (za pomocą wysyłanych pocztą kuponów oraz drogą internetową), a w czasie trwania gali można było głosować za pośrednictwem SMS-ów.



Dzisiątka najlepszych sportowców Polski 2019 r.:

1. Bartosz Zmarzlik (żużel)



2. Robert Lewandowski (piłka nożna)



3. Paweł Fajdek (lekkoatletyka)



4. Sztafeta 4x400 m kobiet w składzie: Iga Baumgart-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetić (lekkoatletyka)



5. Dawid Kubacki (skoki narciarskie)



6. Kamil Stoch (skoki narciarskie)



7. Wilfredo Leon (siatkówka)



8. Piotr Lisek (lekkoatletyka)



9. Marcin Lewandowski (lekkoatletyka)



10. Mateusz Ponitka (koszykówka)

